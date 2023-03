Nuove commissioni in consiglio regionale, Gianluca Quadrini augura buon lavoro ai nuovi eletti

Definite oggi le commissioni in consiglio regionale. In tanti si sono congratulati con i nuovi presidenti e vice presidenti. Anche dalla Provincia di Frosinone, in particolare dal Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, non sono mancati gli auguri per un proficuo lavoro. “Rivolgo i miei auguri i nuovi eletti di buon lavoro con l’auspicio di ridare lustro alla nostra regione, scegliendo il bene dei nostri territori agli interessi personali e scegliendo la via e del dialogo e della collaborazione. In qualità di Presidente del Consiglio Provinciale sottolineo la massima disponibilità da parte del nostro ente a stabilire un rapporto di condivisione e di collaborazione affinchè le problematiche del nostro territorio, che per tutto questo tempo sono passate in sordina, riescano ad essere affrontate in maniera seria.”

COMUNICATO STAMPA