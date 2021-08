Nuove cariche Lions Club Sora-Isola del Liri per il 2021-22

Questo lungo periodo di pandemia e di grande difficoltà per tutto il mondo è stato per noi Lions di Sora-Isola del Liri ancora più grave e triste perchè abbiamo avuto la perdita del nostro carissimo e stimato Presidente Luigi Esposti che dopo essersi ammalato è purtroppo scomparso nel mese di Luglio lasciando noi tutti nello sconforto e nel dispiacere. Noi continueremo tenendo bene in mente la sua eredità di uomo buono, capace, determinato e che interpretava al meglio i valori dell’etica lionistica. Siamo quindi a riprendere piano, piano, l’attività che poi prenderà corpo in modo attivo alla fine dell’estate. Il primo passo è stato il rinnovo delle cariche per l’anno 2021-22. Infatti il primo vicepresidente Giampiero Imperante ha convocato on line un incontro per eleggere i nuovi rappresentanti del club e i soci hanno voluto dare a me l’onere, l’onore e il piacere di guidare l’associazione come Presidente per l’anno lionistico 2021-22.Ho accettato la proposta dei soci insieme al nuovo primo vicepresidente Riziero Capuano perché, sulla traccia di quello che aveva fatto Luigi e sulle idee che avevamo sviluppato con lui, è fondamentale continuare a lavorare intensamente seguendo i dettami dell’etica lionistica che risultano essere ancora più importanti in un periodo in cui la pandemia, oltre alle difficoltà sanitarie, aggrava anche quelle economiche delle famiglie. Dunque il nuovo organigramma è così costituito:

PRESIDENTE: BERNARDO MARIA GIOVANNONE

PAST PRESIDENTE: LUIGI ESPOSTI

PRIMO VICEPRESIDENTE e SEGRETARIO: RIZIERO CAPUANO

TESORIERE: GIUSEPPE QUADRINI

OFFICER TI:GIAMPIERO IMPERANTE

PRESIDENTE COMITATO DI PROTOCOLLO(CERIMONIERE):RIZIERO CAPUANO

CENSORE: RAFFAELLE REGGIO

PRESIDENTE COMITATO SOCI: FRANCESCO FIORENTINI

PRESIDENTE COMITATO SERVICE: RAFFAELE REGGIO

PRESIDENTE COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP: RIZIERO CAPUANO

LEO ADVISOR: FRANCA RITA LUCIA DI PASSIO

DIRETTORE DI CLUB: FRANCESCO MOZZETTI

CONSIGLIERI: FLAVIANO BASTARDI,GIULIO LILLA DELLA MONICA,CARLA CAMPAGIORNI,GIANFRANCO BAGLIONE,MARCELLA M. PETRICCA,RAFFAELLA

ERRICHIELLO

COMUNICATO STAMPA Il PRESIDENTE DEL CLUB BERNARDO MARIA GIOVANNONE