Nuove assunzioni al Comune di Frosinone, soddisfazione della Cisl Funzione Pubblica. «Risultato importante frutto di una lunga attività »

Un risultato importante frutto di un’intensa attività portata avanti dal sindacato. Questo il commento della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone alla notizia del piano assunzionale varato dal Comune di Frosinone.

«Nel corso degli ultimi tempi abbiamo avviato una fitta attività di confronto con l’amministrazione comunale di Frosinone – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – Un’attività di confronto che si è basata su due asset fondamentali: il primo quello della valorizzazione del personale dipendente del Comune. Una necessità assoluta per premiare tutti i lavoratori e le lavoratrici che nel corso del tempo hanno garantito impegno costante per mandare avanti la macchina amministrativa. Lo hanno fatto in condizioni di enorme difficoltà dovute, essenzialmente, alle carenze di organico. Ed è proprio questo il secondo punto su cui ci siamo fortemente confrontati con l’amministrazione: la necessità di tornare ad assumere. La pianta organica del Comune si trova in una condizione di forte sottodimensionamento, per questo motivo era fondamentale riuscire ad avviare le procedure per nuove assunzioni. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha approvato le modifiche al Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) per integrare la pianta organica. Un atto che consentirà di avviare le procedure concorsuali per nuove assunzioni. Non possiamo che esprimere massima soddisfazione per questo risultato che rappresenta un importante obiettivo frutto del confronto sindacale. Ovviamente continueremo a vigilare e a confrontarci con l’amministrazione affinché le procedure possano svolgersi in tempi rapidi così come si possano portare avanti anche le altre attività di valorizzazione del personale dipendente».

