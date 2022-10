Nuova TAC e lampade scialitiche al SS. Trinità di Sora

Prosegue l’innovazione tecnologica ed il potenziamento del parco macchine all’interno dell’ospedale Santissima Trinità di Sora.

E’ già da diversi giorni in funzione la nuova TAC presso la U.O. Radiologia che va ad affiancare l’impianto di Tomografia Assiale Computerizzata già presente da anni nello stesso reparto del nosocomio sorano.

Si tratta di un’apparecchiatura di ultima generazione che offre immagini radiologiche di altissima qualità e utilizza una minore dose di raggi, questo consente ai pazienti di essere meno esposti durante gli esami.

Nel blocco operatorio del Santissima Trinità sono state installate due nuove lampade scialitiche in sostituzione di quelle esistenti. Anche in questo caso il salto di qualità risulta notevole: le lampade a led garantiscono un’illuminazione che permette ai medici di poter operare con un sicurezza ancora maggiore e usufruire di diverse gradazioni di luce.

Attrezzature di ultima generazione che si affiancano alla MOC (mineralometria ossea computerizzata) installata presso il Presidio Sanitario di Isola del Liri.

Macchinari che sono in grado non solo di fornire esami specialistici di estrema precisione ma anche di abbattere le liste di attesa.

Si va così completando il ricambio delle attrezzature di alta tecnologia in tutta la Asl di Frosinone, reso possibile grazie al finanziamento regionale DGR 911/2020.

COMUNICATO STAMPA

Correlati