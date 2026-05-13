Nuova stazione AV Frosinone: Ciacciarelli ringrazia Salvini per lo sviluppo infrastrutturale

“Con grande soddisfazione e senso di appartenenza territoriale ho preso parte alla Conferenza stampa di presentazione dello studio di fattibilità delle alternative progettuali della nuova stazione Frosinone AV-Mediolatium”.

Grazie, infatti, alla stretta sinergia messa in campo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il diretto impegno del Ministro Salvini, la società RFI, la Regione Lazio e l’amministrazione comunale di Frosinone, sono stati compiuti rilevanti passi in avanti verso il completo ammodernamento del sistema di mobilità della Provincia di Frosinone e di tutto il Lazio meridionale.

La realizzazione di una stazione Alta Velocità in Provincia di Frosinone costituirebbe un risultato storico per l’intero nostro territorio, rafforzando il ruolo centrale che la Provincia di Frosinone storicamente assume nel sistema economico della Regione Lazio.

Per tale motivo ritengo doveroso aprire uno specifico focus anche sulla stazione di Cassino, avviando, come Regione Lazio, un lavoro diretto al potenziamento delle corse di alta velocità esistenti.

Ringrazio il Ministro Salvini, il Sottosegretario Durigon per la grande attenzione riposta nel nostro territorio, l’On. Ottaviani, il Presidente Rocca e il Sindaco Mastrangeli per l’importante attività svolta per arrivare a questo risultato.”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.