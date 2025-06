Nuova stagione per Ceccano: il sindaco Querqui presenta la Giunta nel primo Consiglio comunale

A meno di un mese dalla sua elezione, Andrea Querqui è già pienamente al lavoro come sindaco di Ceccano. Il primo consiglio comunale, convocato per lunedì prossimo, segnerà l’apertura ufficiale della nuova consiliatura. In quell’occasione, Querqui presenterà la Giunta, già definita nei giorni scorsi e composta da figure competenti, rappresentative e profondamente radicate nel territorio. Ma nel frattempo, l’attività amministrativa non si è fermata.

Querqui, forte del largo consenso ricevuto alle urne, ha scelto di non perdere tempo: ha avviato subito un’intensa fase di ascolto e programmazione, incontrando dirigenti comunali, associazioni, cittadini e operatori del territorio. La sua azione si è distinta fin da subito per concretezza, sobrietà e vicinanza ai bisogni reali della comunità.

La Giunta che sarà ufficialmente presentata lunedì è il frutto di un’attenta selezione basata su competenze, spirito di servizio e coerenza con il progetto civico che ha portato Querqui alla guida della città. «La priorità è rispondere con serietà ai problemi quotidiani della nostra Ceccano – ha affermato il sindaco – mettendo al centro trasparenza, efficienza e partecipazione».

E i primi risultati sono già visibili. È stato avviato un piano di interventi urgenti per la manutenzione ordinaria della città, con particolare attenzione a strade, aree verdi e spazi pubblici, a lungo trascurati. Si lavora anche a una ricognizione degli edifici scolastici in vista dell’estate, per pianificare adeguamenti e miglioramenti in tempo utile per il nuovo anno scolastico.

Sul fronte ambientale, il sindaco ha già avviato contatti con enti sovracomunali per accelerare l’adesione ai bandi dedicati alla bonifica del fiume Sacco e alla tutela del territorio. Querqui ha ribadito che l’ambiente e la salute dei cittadini saranno al centro del suo mandato, con un approccio basato su pianificazione, rigore amministrativo e coinvolgimento della cittadinanza.

Importanti novità anche sul piano della comunicazione istituzionale: il Comune ha già attivato una linea più diretta e trasparente con i cittadini attraverso canali ufficiali e aggiornamenti costanti. L’obiettivo è costruire un rapporto di fiducia fondato sulla condivisione delle informazioni, sulle scelte partecipate e sull’accessibilità dell’amministrazione.

Mentre cresce l’attesa per il consiglio comunale di lunedì, che segnerà l’inizio formale della nuova amministrazione, il clima in città è già cambiato. Si respira un cauto ma diffuso ottimismo. Andrea Querqui si sta muovendo con sobrietà e determinazione, riportando al centro della scena istituzionale una Ceccano che vuole rialzarsi, progettare, costruire.

Con un metodo improntato alla concretezza, con una squadra giovane e preparata, e con una visione chiara per il futuro, il sindaco ha cominciato a dare corpo a quel cambiamento che i cittadini hanno chiesto con forza alle urne. E ora, passo dopo passo, Ceccano torna a guardare avanti.