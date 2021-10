Nuova sinergia tra il Parco Naturale dei Monti Simbruini e l’Accademia Kronos

Subiaco, Incontro tra il Presidente Moselli ed il comandante Bruni

Questa mattina si è svolto un incontro presso “la Porta del Parco” a Subiaco, tra il Presidente del Parco Naturale dei Monti Simbruini dott. Domenico Moselli, il Direttore dell’Ente Regionale dott. Carlo Di Cosmo ed il Vice Coordinatore nazionale delle Guardie Zoofile dell’Accademia Kronos il Comandante Armando Bruni. L’incontro fa seguito ad un precedente avvenuto lo scorso luglio nella sede del Parco a Jenne con il Direttore Di Cosmo, durante il quale furono gettate le basi per una futura collaborazione con il sodalizio dell’A.K., in quest’arco di tempo, la struttura ha preso sempre più forma per un’imminente e prossima convenzione. “Sono molo felice -ha sottolineato il comandante Bruni- di questa nuova collaborazione con il Parco Naturale dei Monti Simbruini, l’area verde più grande del Lazio, ho trovato una grande sensibilità e professionalità sia del Presidente Moselli che del Direttore Di Cosmo, la finalità dell’Ente Parco, trova una perfetta simbiosi con noi per il raggiungimento di un medesimo fine: tutelare il nostro ambiente e prendersi cura della fauna e del suo habitat naturale. Un lavoro che stanno attuando con incisività e grande capacità, tanto l’occasione di quest’incontro è stata anche quella di ufficializzare il conferimento al Parco dei Monti Simbruini, del premio internazionale dell’Accademia Kronos “Io Faccio La mia Parte”, che ogni anno viene conferito a quegli Enti e personalità che si evidenziano per la tutela dell’ambiente. L’evento si svolgerà il prossimo 7 novembre presso una delle location più belle, presente proprio nel Parco dei Monti Simbruini che è appunto il Castello Caetani a Trevi Nel Lazio”. Da parte sua il dott. Domenico Moselli, ha esternato la sua soddisfazione per questa nuova sinergia. “Nei prossimi giorni verrà approvata la convenzione con l’Accademia Kronos –ha sottolineato il Presidente Moselli- la tutela dell’ambiente è la nostra mission, la partecipazione nel ranngiere quest’obiettivo dell’Accademia Kronos, riconosciuta per la sua validità sul territorio nazionale non può che farci piacere. Sono sicuro che sarà una sinergia positiva e molto produttiva per il territorio. Ringrazio per il riconoscimento di grande valore “Io Faccio la mia Parte”, che vedrà il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini protagonista dell’evento”.

COMUNICATO STAMPA