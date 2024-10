Nuova settimana: tra sole e nuove piogge. Rischi fenomeni ancora intensi, ecco dove

E’ una situazione molto complessa quella che si configura per la settimana entrante. Da un lato avremo ancora l’azione del vortice ciclonico responsabile dell’attuale maltempo che si anniderà tra il Mediterraneo centrale e il nord Africa, dall’altro tentativi atlantici che nella seconda parte della settimana andranno in porto sull’Europa occidentale con l’approfondimento di una saccatura tra la Francia e la Spagna. Il concorso di azione tra le due circolazioni, quella locale e quella su scala europea determinerà ancora frequenti annuvolamenti sull’Italia con delle piogge, non diffuse ma che a tratti potrebbero risultare ancora abbondanti.

Nella prima parte della settimana il protagonista sarà ancora il vortice afro mediterraneo. Con un minimo nell’entroterra tunisino l’area di instabilità abbraccerà soprattutto il Sud ma nubi e locali piogge non mancheranno anche altrove. Dunque un lunedì spesso nuvoloso sull’Italia con qualche sporadica pioggia al Centro Nord, segnatamente al Nordovest, Emilia Romagna e medio Adriatico e qualche rovescio al Sud, più abbondante tra Sicilia e Calabria. Le temperature saranno leggermente superiori alle medie per la 3° decade di ottobre.

Nella giornata di martedì avremo ancora delle piogge al Sud, prevalentemente sulla Sicilia dove potranno essere abbondanti ma a tratti anche anche sul resto del Meridione, in Campania e su parte del Centro, tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. Le nubi non mancheranno anche al Nord soprattutto Nordovest ed Emilia Romagna ma i fenomeni saranno sporadici. Le temperature non varieranno in modo significativo.

Nella giornata di mercoledì inizieranno a farsi sentire le prime deboli infiltrazioni di correnti umide atlantiche, queste interferiranno con la circolazione orientale ancora presente sul Mediterraneo centrale, relativa alla blanda circolazione ciclonica che resisterà alle basse latitudini nord africane. Sull’Italia sono attesi annuvolamenti irregolari, spesso compatti con qualche pioggia possibile sulle regioni centrali e la Sardegna ma isolatamente anche al Sud peninsulare. Le temperature saranno ancora leggermente sopra media.

Tra la giornata di giovedì e quella di venerdì aumenterà l’influenza delle infiltrazioni atlantiche con una maggiore nuvolosità al Centro Nord e in Sardegna dove si potranno avere delle precipitazioni, anche a carattere di rovescio o di temporale, localmente anche abbondanti. Il Sud Peninsulare e la Sicilia dovrebbero risentire di condizioni migliori. Le temperature saranno ancora prevalentemente sopra media.

Weekend 26-27 ancora in fase di analisi ma potrebbe essere la naturale prosecuzione della fase più instabile iniziata venerdì e dunque vedere piogge a tratti anche intense al Nordovest con un resto della Penisola più protetto dall’anticiclone. Serviranno ulteriori aggiornamenti. (3b meteo)