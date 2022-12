Nuova settimana altro maltempo in arrivo: tutti i dettagli

A poco meno di due giorni dalla previsione ormai i dubbi sono pochi e riguardano essenzialmente le zone periferiche dove la tenuta del cuscinetto di aria fredda potrebbe essere più scarsa. Ma appare chiaro che per le zone centrali della Valpadana nevicate in piano saranno possibili. L’arrivo della perturbazione è previsto nella giornata di martedì, il fronte sarà più attivo sulle regioni centro meridionale dove sono attese piogge abbondanti ma nubi e deboli fenomeni sono attesi anche al Nord e come detto, potranno essere nevosi fino al piano. Dove? Essenzialmente tra basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia con neve possibile ad Alessandria, Pavia, Cremona, Mantova, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna. Quanta neve cadrà? Non molta, sarà una leggera spolverata e in diversi casi forse potrà essere più coreografica che sostanziale, di certo non sono queste le condizioni per avere forti nevicate.



Sinottica tra 12 e 13 dicembre, minimo veloce in transito sull’Italia

La situazione si fa più dubbia come detto per le zone periferiche dove sembra che i fenomeni nevosi non riusciranno a raggiungere il piano pur cadendo comunque a bassa quota, parliamo soprattutto del basso Veneto e della Romagna mentre riveste un caso a parte quello della Liguria dove fiocchi fino a Genova non sono esclusi. La durata di quello che a tutti gli effetti sembra essere solo un episodio, sarà molto breve un po’ perché la perturbazione avrà altri obiettivi che saranno soprattutto il Centro e il Sud e un po’ perché lo scirocco richiamato dal minimo in approfondimento sul Mediterraneo occidentale farà salire le temperature. E sarà proprio il rialzo termico che accompagnerà la perturbazione che fa ritenere possibili fenomeni di pioggia congelantesi sull’Appennino ligure e su quello emiliano come già avvenuto qualche giorno fa. Per quanto riguarda le regioni centrali, niente neve a bassa quota ma in una prima fase, sostanzialmente martedì, nevicate potranno cadere localmente fino a quote collinari pur con quota in repentino rialzo in giornata. Il Sud vedrà solo una nuova abbondante razione di pioggia. Questo episodio costituirà anche l’inizio di una nuova fase che ci condurrà verso la settimana di Natale.

Foto e fonte 3b meteo