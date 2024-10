Nuova sede presso l’Ospedale di Comunità per lo sportello del Centro Antiviolenza di Cori

L’Amministrazione comunale si è fatta portavoce per assegnare una nuova sede, adeguata al supporto ed all’ascolto delle donne vittima di violenza. Sul nostro territorio comunale già dal 2021 è attivo lo sportello del Centro Antiviolenza gestito dall’associazione Centro Donna Lilith e Donne al Centro – Centro Antiviolenza in Aprilia ed il 3 ottobre, finalmente, è stata inaugurata la nuova sede presso l’ospedale di comunità in via G. Marconi n. 1 (primo piano) che assicurerà una maggior privacy e una migliore accessibilità.

Le operatici sono figure professionali e formate per lavorare al contrasto alla violenza di genere e per interventi di accompagnamento ai percorsi di uscita dalla violenza. Il CAV si occupa di accogliere gratuitamente le donne in temporanea difficoltà a causa di episodi di violenza di genere e domestica e di promuovere sui territori del distretto sociosanitario LT/1 attività di sensibilizzazione e informazione in merito alle tematiche della violenza di genere.

Ad inaugurare il Centro sono intervenuti il sindaco Mauro De Lillis, l’assessore alle Pari Opportunità Elisa Massotti, l’assessore alla Sanità Antonio Betti, il direttore del Distretto Socio Sanitario LT/1 Vincenzo Lucarini, la presidente del Centro Donna Lilith Francesca Innocenti i hanno fortemente sostenuto il progetto, le forze dell’ordine e varie istituzioni e associazioni locali, uniti, con un unico grande obiettivo: proteggere le donne, salvaguardandone l’incolumità fisica e psichica e accompagnarle verso una nuova e migliore vita.

“Lo sportello – affermano il sindaco De Lillis e l’assessore Massotti – è un importante punto di riferimento per tutte quelle donne che hanno bisogno di essere aiutate, supportate e ascoltate, fornendo percorsi di uscita dalla violenza e consulenza psicologica. Dobbiamo porgere i nostri ringraziamenti per la fattiva collaborazione al direttore del Distretto Socio Sanitario LT/1 Vincenzo Lucarini, alla responsabile del Welfare del Comune di Cori Elena Merluzzi, alle forze dell’ordine, ai medici di base, ai rappresentanti delle associazioni locali”.

Lo sportello è attivo ogni giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e vi è la reperibilità telefonica h24 al numero 3287774577.

COMUNICATO STAMPA