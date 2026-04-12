Nuova sede per le Dogane a Frosinone: una nuova realtà

L’08 aprile u.s. si è tenuta una riunione fra l’Amministrazione delle Dogane e Monopoli con i sindacati per fare il punto anche sulla nuova sede dell’ufficio di Frosinone.

Il Direttore UADM LAZIO 4 dott. Amoruso ha informato le parti sociali sulla volontà dell’Amministrazione di spostare la sede della ex Dogana di Frosinone nello stabile dove già è presente il personale ex Monopoli sito a piazza Sandro Pertini.

Una realtà importante per la quale la Uilpa si è battuta avendo sempre come obiettivo che l’Ufficio di Frosinone fosse comunque riconosciuto nella sua autonoma funzionalità all’Interno della nuova organizzazione di cui ADM si è dotata.

Per noi della Uilpa la sede unitaria costituisce il primo passo per andare nella direzione giusta dotando la città di Frosinone di una nuova realtà che può solo offrire nuove opportunità di sviluppo all’ampia platea imprenditoriale caratteristica di questa importante realtà.

Un punto di partenza importante per le lavoratrici ed i lavoratori della Provincia ed un valore aggiunto per il Capoluogo per il quale, noi come sindacato Uilpa, ci siamo sempre battuti.

Non contano le belle immagini, le promesse, i voli pindarici. Contano i fatti.

Ed oggi è un bel giorno per le Dogane, per Frosinone, per i lavoratori. Il primo vero buon passo, verso la giusta direzione.

Di questo ringraziamo il Direttore Territoriale del Lazio e Abruzzo dott. Montemagno per l’attenzione dimostrata, ma soprattutto ringraziamo i lavoratori che con il loro impegno ci hanno coinvolto e supportato affinché fosse possibile raggiungere questo risultato.

Il Segretario UILPA Dogane Monopoli Lazio Virgilio TISBA