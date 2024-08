Nuova carrozzina per il Santo Padre: leggera, bianca e realizzata su misura a Frosinone

È leggerissima, regolabile, rivestita in pelle con tessuto lavabile, forcelle basse e… soprattutto è bianca. Da oggi Papa Francesco si sposterà su una carrozzina progettata e costruita interamente a Frosinone. La consegna è avvenuta in Vaticano dove la nuova carrozzina è stata donata al Santo Padre nella Sala Nervi.

«Sono stati due mesi di impegno continuo – spiega il professor Claudio Territi, capo staff delle Officine Ortopediche di Frosinone -. Ci abbiamo lavorato in otto: dalla progettazione alla realizzazione, che non è stata facile perché la carrozzina è stata realizzata su misura, considerando anche le pregresse patologie agli arti inferiori del Santo Padre. In pratica, attraverso video e foto del Pontefice abbiamo simulato le varie “prove” che poi ci hanno portato alla realizzazione finale». Si tratta di una carrozzina di ultima generazione «realizzata con una struttura di alluminio leggero, rivestita in pelle e tessuto, tutto rigorosamente bianco», aggiunge il dottor Alessandro Casinelli, manager delle Officine Ortopediche di Frosinone.