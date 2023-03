Nuggets di pollo: sapete davvero cosa c’è dentro?

Cucinare in poco tempo, magari per il nostro bambino? La mente corre ai nuggets di pollo. Ma sappiamo davvero cosa c’è dentro queste dorate pepite? A guardarle da vicino c’è davvero di che dubitare della loro salubrità tra (poca) carne, sale e oli esotici.

E poi c’è la “carne separata meccanicamente”. Di cosa si tratta? La Commissione Europea definisce la carne separata meccanicamente come “il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa”.

Definizione cruda ma un po’ oscura. Chiariamola: si tratta di quello che rimane delle carcasse di pollo o di tacchino (con i suini gli unici animali da cui è lecito ricavare carne separata meccanicamente in Europa) dopo avere tolto ali, cosce, petto, zampe e testa: una poltiglia rosa alla quale vengono spesso aggiunti addensanti, conservanti, spezie ed esaltatori di sapidità.

Esistono due metodi per ottenere questo risultato: quando si utilizzano metodi ad alta pressione, la carcassa o le parti di carne vengono pressate attraverso uno speciale setaccio di tipo meccanico. Con l’impiego di metodi a bassa pressione, invece, la carne viene raschiata meccanicamente dalla carcassa.

Continua il consueto viaggio di OCCHI APERTI in compagnia della dottoressa Chiara Manzi, nutrizionista, oscar per la salute 2018 e massima esperta in Europa di Nutrizione Culinaria e autrice del libro Acrilammide, il cancerogeno tabù (Art Joins Nutrition Editore ) che esistono possibilità di una scelta sana anche semplicemente guardando bene le etichette di questi prodotti sui banchi dei supermercati.