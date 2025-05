NUCLEARE, ROCCA: SODDISFATTI PER DECISIONE FRATIN SUL SUPERAMENTO DEL DEPOSITO UNICO

“Accogliamo con grande attenzione e soddisfazione le parole del Ministro Gilberto Pichetto Fratin sulla volontà di superare l’idea di un deposito unico nazionale per i rifiuti radioattivi e la stessa carta dei 51 siti idonei, frutto di una linea chiara e netta del Governo Meloni.Non posso non ricordare l’impegno concreto e fattivo di un’intera classe dirigente: penso, ad esempio, alla Consigliera Comunale Luisa Ciambella, al Capogruppo in Consiglio Regionale di Fratelli d’Italia, Daniele Sabatini e al Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, Mauro Rotelli. Il loro contributo è stato decisivo per arrivare a questa scelta così importante.La Regione Lazio continuerà ad essere al fianco dei cittadini, vigilando affinché ogni scelta sia guidata dalla logica della sicurezza, della sostenibilità e del rispetto dei territori. La dichiarazione del Ministro è rivoluzionaria. In un processo che e’ passato sopra la testa dei territori e delle persone torna indietro a dimostrazione che non si ha paura di stare dalla parte giusta, quella dei cittadini della Tuscia. La Regione Lazio ha impugnato la carta dei 51 siti e ha prontamente inviato le osservazioni negative al procedimento VAS. Serviva e sono certo arriveranno a breve gli atti di indirizzo chiari da parte del Governo a sanare tutti quei silenzi e quelle omissioni fatte dai precedenti governi nazionali e regionali che hanno portato a questo incubo”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

