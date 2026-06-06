Nozze d’Oro per Rocco e Maria Pia: 50 anni di amore, famiglia e condivisione

Un traguardo importante, ricco di emozioni, ricordi e gratitudine: Rocco e Maria Pia festeggiano oggi i loro 50 anni di matrimonio, un anniversario che rappresenta mezzo secolo di amore, complicità e dedizione reciproca.

Cinquant’anni trascorsi insieme, affrontando con coraggio e serenità le sfide della vita, costruendo giorno dopo giorno una splendida famiglia fondata sui valori dell’unione, del rispetto e dell’affetto.

In questa occasione così speciale, arrivano gli affettuosi auguri delle figlie Alessia e Melissa, dei generi Giancarlo e Alessandro, dei nipoti Francesco, Martina e Alyssa, che con immenso amore ringraziano Rocco e Maria Pia per l’esempio di vita, di sacrificio e di amore autentico che hanno saputo trasmettere nel corso degli anni.

Agli auguri della famiglia si uniscono quelli di tutti i parenti e degli amici che hanno condiviso con loro momenti importanti e che oggi celebrano con gioia questo significativo anniversario.

Le Nozze d’Oro non rappresentano soltanto una ricorrenza, ma la testimonianza concreta di una storia costruita con pazienza, fiducia e sentimenti sinceri, capace di attraversare il tempo e di diventare un prezioso punto di riferimento per le nuove generazioni.

Anche la redazione di LiriTV desidera esprimere a Rocco e Maria Pia le più sentite felicitazioni per questo straordinario traguardo, con l’augurio di continuare a vivere ancora tanti anni insieme, circondati dall’affetto della loro splendida famiglia e delle persone care.

Tanti auguri per le vostre Nozze d’Oro da parte di tutta Liritv.