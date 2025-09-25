NOVO NORDISK, REGIONE LAZIO: STUPITI E DISPIACIUTI DA NOTA SINDACATI

La Regione Lazio apprende con stupore la nota dei sindacati che chiede al presidente Rocca di fare luce sul programma di investimenti di Novo Nordisk ad Anagni.

Il Presidente, infatti, ha incontrato lunedì scorso, in una riunione di oltre due ore, i vertici regionali degli stessi sindacati – con i quali è in costante contatto – relazionandoli e informandoli su tutte le questioni strategiche riguardanti il Lazio, comprese quelle relative al progetto Novo Nordisk. Si tratta degli stessi sindacati oggi firmatari di un singolare comunicato stampa.

Né il Mimit, né il presidente Rocca nella sua qualità di commissario, hanno ricevuto dalla azienda comunicazioni su eventuali ridimensionamenti riguardanti gli investimenti per il sito di Anagni.

Il Presidente è in attesa che si completi l’insediamento del nuovo Ceo Global di Novo Nordisk per poter proseguire i colloqui con i rappresentanti dell’azienda, ed è pertanto dispiaciuto che, in questa delicata fase, i sindacati, come già accaduto in passato con la Cgil, lamentino una situazione nel cui merito si è svolto un ampio e lungo confronto, al seguito del quale gli stessi sindacati avrebbero potuto riferire alle rispettive categorie anziché invocare, a mezzo stampa, chiarimenti già ottenuti.