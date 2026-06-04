NOVO NORDISK, MAURA (FdI): “Soddisfatti per conferma dell’ investimento e del piano industriale”

Bene l’incontro fra Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, commissario straordinario di Governo per l’investimento Novo Nordisk di Anagni, e i vertici dell’ Azienda farmaceutica che hanno confermato la volontà di procedere con il piano di sviluppo industriale. Stiamo parlando di un investimento complessivo stimato in oltre un miliardo di euro che produrrà importanti ricadute occupazionali sul nostro territorio, con circa 400 nuovi posti di lavoro diretti e naturalmente impatti importanti sull’intero indotto economico locale e regionale.

Il sito di Anagni è destinato a trasformarsi infatti in un polo produttivo di primaria importanza per il Gruppo Novo Nordisk a livello internazionale, specializzato nella lavorazione e nella produzione di farmaci per le malattie croniche, con una particolare attenzione ai nuovi trattamenti per l’obesità. L’obiettivo è trasformare Anagni in un sito farmaceutico di livello europeo, anche grazie alla realizzazione di impianti di produzione all’ avanguardia. Siamo soddisfatti per questa importante conferma arrivata nel corso dell’ incontro e ringraziamo il ministro Urso e il presidente Rocca per l’attenzione costante, la serietà e l’impegno con cui stanno favorendo l’attuazione di un progetto strategico per il rilancio industriale, economico ed occupazionale della provincia di Frosinone e del Lazio. Ci impegneremo tutti per fare sì che l’iter di realizzazione dell’ investimento proceda con la massima celerità”

Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura, vicepresidente Commissione Sviluppo economico