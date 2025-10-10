NOVO NORDISK, IL PRESIDENTE ROCCA CONVOCA I VERTICI DELL’AZIENDA

In riferimento allo stop della produzione annunciato da Novo Nordisk nel sito di Anagni, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, in qualità di commissario straordinario di Governo, ha convocato i vertici italiani e internazionali dell’azienda, che incontrerà nei prossimi giorni per fare un punto urgente della situazione.Il presidente Rocca ha già avviato contatti con il Gabinetto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ed è costantemente a lavoro per trovare una soluzione per salvaguardare i livelli di occupazione e le prospettive produttive industriali del sito di Anagni, ritenuto dal governo di interesse strategico nazionale.

