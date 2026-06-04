Novo Nordisk ad Anagni: UGL Chimici, bene l’incontro ma ora serve concretezza. Subito il piano industriale

Sull’incontro tenutosi ieri a Palazzo Piacentini tra il Ministro del Mimit Adolfo Urso, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Vice Presidente di Novo Nordisk Italia Jens Pii Olesen, interviene il Segretario Provinciale dell’UGL Chimici, Marco Colasanti: “Accogliamo con favore l’interlocuzione tra le istituzioni e i vertici di Novo Nordisk – dichiara Colasanti – e la conferma della volontà di procedere con il piano di sviluppo industriale per il sito di Anagni, che prevede investimenti significativi e importanti ricadute occupazionali per il nostro territorio. Tuttavia, come sindacato, abbiamo il dovere di essere pragmatici: i proclami non bastano a rassicurare i lavoratori, che oggi vivono con preoccupazione l’incertezza legata al futuro immediato”.

L’UGL Chimici sottolinea come, a fronte di un progetto riconosciuto di rilevanza strategica nazionale e della nomina di un Commissario straordinario per accelerare le procedure, sia ora fondamentale entrare nella fase operativa: “Abbiamo l’urgente necessità di visionare quanto prima il piano industriale dettagliato. È l’unico modo – sottolinea Colasanti- per poter incontrare i lavoratori, metterli al corrente della reale situazione e dare loro le risposte concrete che meritano. Ben vengano i grandi progetti di sviluppo, ma la chiarezza nei confronti del personale dipendente, assieme alla tutela dell’occupazione, restano la nostra priorità assoluta”.