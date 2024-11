Novembre 2024 a Sora è… “Un concentrato di cultura”

In attesa del Natale 2024, la città di Sora di prepara a vivere un mese di novembre all’insegna di “Un concentrato di cultura”.Molto ricco il programma di eventi, curato dall’Assessorato alla Cultura, che si chiuderà il 30 novembre 2024. Le manifestazioni spazieranno dall’arte, alla letteratura, dal sociale al cinema e tanto altro.Il Sindaco Luca Di Stefano e la Vice Sindaca Maria Paola Gemmiti invitano cittadini e turisti a partecipare ai tanti eventi in cartellone, ringraziando associazioni e privati che hanno lavorato con impegno alle iniziative in programma.

COMUNICATO STAMPA

