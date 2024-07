Novelli (M5S) Lazio:”guerre interne alla maggioranza Rocca, pagate da cittadini del Lazio”

“Mentre la maggioranza Rocca è sempre più invischiata in una lotta di potere e di poltrone, i cittadini del Lazio, soprattutto quelli nelle fasce più deboli, pagano sulla propria pelle il conto di queste guerre intestine. Tutto questo porta a continui ritardi e rinvii dei lavori dell’aula in una fase molto delicata in cui stiamo discutendo la Legge di Stabilità, il Documento di Economia e Finanza e le variazioni di bilancio, vale a dire interventi che andranno ad incidere sull’economia della nostra Regione e sulle tasche dei cittadini. Allo stato attuale, dopo diversi tira e molla, il Consiglio Regionale è stato convocato per domani mercoledì 31 luglio, ma non sappiamo ancora se effettivamente avrà luogo.”Lo dichiara Valerio Novelli, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio.“Da un lato si continua a foraggiare la sanità privata con ormai 50 milioni di euro stanziati – continua Novelli – dall’altro non si trovano risorse per rispondere alle problematiche relative al caro-affitti che, soprattutto a Roma, è diventata una vera e propria emergenza; si tolgono risorse importanti al trasporto pubblico locale e non è previsto un vero e proprio supporto alle fasce più fragili della popolazione già duramente colpite dalle politiche nazionali del governo Meloni volte a ridurre drasticamente uno strumento fondamentale come il reddito di cittadinanza. La Giunta Regionale e, in particolare, il Presidente Rocca sono ormai sempre più arroccati nelle stanze dei bottoni, con la priorità di mantenere le proprie posizioni di potere, senza alcun riguardo per i cittadini”.

