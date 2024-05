Novelli (M5S Lazio):” in un anno Rocca regala 50 milioni alla sanità privata. Non e’ la nostra visione”

“Da quando si è insediato il Presidente Rocca è stato il vero e proprio bancomat della sanità privata. L’ultimo finanziamento di 15,7 milioni di euro, segue i 22,8 milioni di euro stanziati ad inizio legislatura e i 10,3 milioni elargiti in seguito all’incendio dell’ospedale di Tivoli. La motivazione sarebbe quella di sopperire alla cronica mancanza di posti letto nella nostra Regione, ma in realtà si foraggia maggiormente il settore della sanità privata a discapito di quella pubblica.Si tratta di circa 50 milioni di interventi spot molto generosi che si contrappongono completamente alla nostra visione che vede, invece, nella programmazione e nel potenziamento della sanità pubblica il focus principale. Alla luce di tutto questo appaiono chiare le ragioni per cui il Presidente Rocca ha voluto tenere per sé una delega importante e strategica come quella della sanità. Non è sicuramente questo il modello al quale ci ispiriamo e che ostacoleremo in tutte le occasioni possibili”.

Così in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lazio, Valerio Novelli.