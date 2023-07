Novelli (M5S Lazio): “Finanziamento per reti d’impresa Ripi e Castelnuovo di Porto. Presentato emendamento”

“Le reti d’impresa, soprattutto quelle formate da micro e piccole aziende che contribuiscono al sostegno e alla crescita dei territori, vanno sostenute e salvaguardate. Tutte in egual misura. Per questo motivo, in vista dell’assestamento di Bilancio della Regione Lazio, ho presentato un emendamento per garantire risorse economiche aggiuntive che facciano scorrere la graduatoria dei soggetti ritenuti idonei a finanziamento, ma esclusi per mancanza di fondi, in seguito al bando emanato dalla Regione. Grazie a questo emendamento i cittadini di Ripi e Castelnuovo di Porto potranno contare su un finanziamento di 100mila euro a favore del tessuto produttivo del proprio paese e, di conseguenza, a beneficio di tutta la comunità”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Valerio Novelli.

“Con il bando emanato dalla Regione Lazio – continua Novelli – sono risultate idonee e ammesse a finanziamento 150 reti di impresa, mentre sei hanno ricevuto parere favorevole ma sono state escluse per mancanza di copertura economica. Successivamente si è provveduto a reperire ulteriori fondi per far scorrere la graduatoria degli idonei ma non ammessi a finanziamento, inserendo altri quattro soggetti, ma tagliando fuori, di fatto, gli ultimi due. Considerata l’esiguità della somma da reperire nel bilancio complessivo dell’Ente regione, ho chiesto che venissero inseriti anche Ripi e Castelnuovo di Porto, per dare la stessa opportunità a tutti i Comuni risultati idonei”.

“In un momento così particolare di crisi economica ritengo sia giusto ed opportuno dare ogni tipo di sostegno, tutelando le piccole attività che operano sui territori e ne favoriscono lo sviluppo economico e sociale”, conclude il consigliere regionale M5S.

COMUNICATO STAMPA