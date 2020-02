Novelli (M5S): “Al via l’ufficio unico autorizzazioni per imprenditori agricoli

“Per una volta la politica ha fatto ciò che davvero conta: ha tagliato la burocrazia, agevolato le procedure, innovato l’intero iter di costituzione di un’azienda e qualsiasi progetto ad esso connessa per tutti gli imprenditori agricoli!

Una piccola grande rivoluzione a 5 Stelle grazie all’istituzione dell’ufficio unico per le autorizzazioni che renderà il comparto agricolo molto più competitivo – dichiara il portavoce M5S Lazio e Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente Valerio Novelli, a margine dell’approvazione della misura inserita nel Collegato al bilancio, in discussione in Consiglio regionale in queste ore. “Finalmente un ufficio semplificazione e innovazione che permetterà ad ogni imprenditore agricolo di poter portare avanti le proprie esigenze di impresa senza intralci burocratici e sfruttando appieno le potenzialità dell’innovazione anche tecnologica, contenuta nel provvedimento.

La creazione dell’ufficio unico autorizzazioni ha anche il merito del contributo dei territori e delle associazioni di categoria, che abbiamo ascoltato e con le quali abbiamo costruito un percorso funzionale e utile per tutti i cittadini. Perché quando agevoli e semplifichi, sempre con il rispetto delle norme vigenti, l’avvio attività di un’impresa e tutte le procedure ad essa connessa, contribuisci allo sviluppo di tutto il territorio”.

COMUNICATO STAMPA