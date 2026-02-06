Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Fiuggi

Alle ore 22.30 la Sala operativa è stata allertata per un’esplosione di uno stabilimento pirotecnico. I Vigili del Fuoco, arrivati sul posto, hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri di Vico nel Lazio, lo SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e personale del 118 per quanto di competenza.

Successivamente, alle ore 6:00, la squadra dei Vigili del Fuoco di Fiuggi si è recata a Paliano, in Via Santa Maria di Pugliano, per il crollo di un muro che ha interessato la Strada Provinciale 163. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto ad interdire la zona per favorire la messa in sicurezza dell’area. Presenti sul posto anche il Sindaco, personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Paliano e personale della Provincia per quanto di competenza.

