NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2025: UN SUCCESSO DI PUBBLICO E DI EMOZIONI A SORA

Sabato 17 maggio, il Comune di Sora ha celebrato la Notte Europea dei Musei 2025 con un evento speciale organizzato presso il Museo della Media Valle del Liri, che si è confermato luogo vivo, accogliente e al centro della proposta culturale cittadina.

Dalle proiezioni multimediali dello spettacolo “Ercole. Il destino di un eroe”, ideato da Gian Matteo Matullo e Chiara Bocchino, fino all’apertura straordinaria del Museo con la mostra IMPatto e le opere dei laboratori M_LABO, la serata ha saputo emozionare, coinvolgere e offrire al pubblico un’esperienza culturale immersiva e di grande qualità.

Il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera delegata ai Servizi Culturali Manuela Cerqua desiderano rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la perfetta riuscita dell’evento:

• alla Corale Polifonica San Silvestro Papa, ideatrice e coordinatrice della rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena”, e al Maestro Alessandro Cedrone, direttore artistico, per la visione e la cura dell’intero percorso culturale;

• all’Ufficio Cultura e all’Ufficio Manutenzioni del Comune di Sora, che hanno seguito con impegno ogni fase organizzativa e tecnica;

• alla Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Sora per il costante supporto operativo;

• a tutti gli artisti, ai collaboratori, agli studenti e ai professionisti coinvolti nel progetto;

• e naturalmente al pubblico, che con la sua presenza ha dato senso e valore a questa serata speciale.

«Ancora una volta Sora ha risposto con entusiasmo a un’iniziativa culturale che valorizza il nostro patrimonio e la nostra identità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della Notte dei Musei, certi che il cammino intrapreso verso una città sempre più viva culturalmente continuerà con convinzione e partecipazione» ha dichiarato il Sindaco Luca Di Stefano.

«Quella di sabato è stata una serata straordinaria, che ha restituito al Museo la sua dimensione più autentica: quella di luogo aperto, dialogante, vivo. Voglio ringraziare in modo particolare tutto lo staff dell’Ufficio Cultura del Comune di Sora, che ha seguito l’iniziativa con professionalità, passione e grande dedizione. È da esperienze come queste che nascono la consapevolezza e l’orgoglio di appartenere a una comunità» ha aggiunto la Consigliera delegata al Museo, Biblioteca e Archivio Storico Manuela Cerqua.

La Notte dei Musei è un appuntamento che cresce di anno in anno e che a Sora si arricchisce di contenuti e partecipazione. Un’occasione per aprire le porte della cultura, per renderla accessibile, condivisa e vissuta da tutti.

Arrivederci al prossimo anno!