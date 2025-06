Notte di sangue sulla Casilina: morti quattro giovani in un tragico incidente stradale

Una tragedia sconvolgente ha scosso la provincia di Frosinone nelle prime ore della notte. Intorno alle 2 del mattino, lungo la strada regionale Casilina, all’altezza del territorio tra Frosinone e Torrice, un violentissimo incidente stradale ha causato la morte di quattro giovani uomini, tutti residenti nella zona.

Lo scontro, che ha coinvolto un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes, è stato di un’intensità tale da ridurre entrambe le vetture a un cumulo di lamiere contorte. L’impatto è stato fatale: nessuno degli occupanti è sopravvissuto. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei quattro ragazzi.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Al momento, non si esclude l’alta velocità o una manovra azzardata come possibile origine della collisione. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, anche grazie ai rilievi tecnici effettuati durante la notte.

Sul luogo del dramma sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, la polizia stradale, diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dalle carcasse delle auto. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Le vittime – i cui nomi non sono stati ancora ufficialmente diffusi – erano tutte molto giovani. La notizia ha gettato nello sconforto due interi comuni, lasciando famiglie, amici e conoscenti in un dolore profondissimo.

La Casilina si conferma purtroppo ancora una volta teatro di tragedie, accendendo i riflettori sull’urgenza di maggiori controlli e misure di sicurezza lungo uno dei tratti più pericolosi del territorio.