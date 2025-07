Notte di sangue a Frosinone: lite degenerata, ferita la moglie al volto e tentato il suicidio

Una violenta lite tra coniugi ha trasformato una tranquilla notte estiva in un dramma familiare nei pressi di piazza Risorgimento, nella zona alta di Frosinone. Secondo quanto riferito da alcune fonti locali, un uomo di 69 anni, ex professionista in pensione, avrebbe colpito la moglie, una donna di 53 anni, provocandole una ferita grave al volto, presumibilmente inferta con un coltello .Il conflitto sarebbe esploso durante la notte, sfociando in un’aggressione fisica. Un familiare ha lanciato subito l’allarme. Le volanti della Polizia di Stato, coordinate dal dirigente Gianluca Di Trocchio, sono arrivate sul posto insieme al personale medico del 118 e ai Vigili del Fuoco, constatando la gravità della situazione .La donna è stata immediatamente soccorsa, mentre l’uomo, secondo i primi riscontri, avrebbe tentato di togliersi la vita dopo l’aggressione.

Foto archivio