Notte di San Silvestro e Capodanno con anticiclone ma poi segnali di cambiamento

E’ piuttosto frequente che tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio sull’Italia e in generale sull’Europa possano prevalere regimi anticiclonici. Ciò dipende in larga misura da un appiattimento del flusso che non presenta più le marcate ondulazioni dell’autunno. Sta di fatto che anche quest’anno, esattamente come nel 2023 e nel 2022 San Silvestro e Capodanno saranno caratterizzati da tempo stabile e anche piuttosto mite in quota a causa di uno zero termico che si manterrà ben al di sopra del 2500/2800m. I regimi anticiclonici invernali sono come ben sappiamo caratterizzati da inversioni termiche che mantengono fredde le valli e le pianure e da nebbie o foschie, localmente anche persistenti. Quindi nei bassi strati dovremo aspettarci dei disturbi, soprattutto legati alle nebbie in Valpadana ma non mancherà anche qualche locale pioviggine sull’area tirrenica per l’aria umida che arriverà da ovest, associata a una blanda depressione sull’Africa nordoccidentale. Ecco allora come si concluderà questo 2024 e come inizierà il nuovo anno.

METEO SAN SILVESTRO: Nord, nuvoloso su Liguria e Valpadana con nubi basse, foschie e nebbie anche persistenti fino alla notte. Stabile e soleggiato su colli e monti. Non esclusa in nottata qualche pioviggine sul Genovese. Centro, foschie e locali nebbie al mattino in sollevamento per le ore diurne ma verso sera e nella notte nuvolosità diffusa lungo la fascia tirrenica pur senza precipitazioni. Sud, qualche annuvolamento sparso sull’area tirrenica e le Isole maggiori, più sole altrove ma con foschie e nebbie al mattino sui settori di pianura. Notte di San Silvestro con cielo nuvoloso su Cagliaritano, coste campane e basso Tirreno ma senza pioggia. Temperature stabili in lieve ulteriore aumento. Venti deboli variabili, orientali sui Canali. Mari poco mossi o localmente mossi i Canali.



METEO CAPODANNO: Nord, fosco in Liguria e sulla Valpadana con nubi basse e banchi di nebbia anche persistenti durante il giorno. Sole su colli e monti. Centro, nuvoloso su Toscana e Lazio con qualche locale isolata pioviggine, più sole altrove ma con foschie e nebbie al mattino su valli e litorali adriatici. Sud, un po’ di nubi sulla Sardegna meridionale, l’area tirrenica con qualche locale pioviggine sul Cagliaritano. Più sole altrove ma con foschie e nebbie al mattino su valli e litorali. Temperature stabili o in lieve calo in pianura. Venti deboli variabili, orientali sulle Isole. Mari quasi calmi i bacini centro settentrionali. Localmente mossi quelli meridionali.



