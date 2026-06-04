Notte di paura tra Arpino e Santopadre: cinque colpi di pistola contro un’auto parcheggiata

Momenti di forte tensione nella notte lungo la provinciale Arpino-Santopadre, in località Montenero, dove poco dopo la mezzanotte ignoti hanno esploso cinque colpi di arma da fuoco contro una Fiat Punto parcheggiata davanti all’abitazione dei proprietari.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto si sarebbe avvicinata all’utilitaria in sosta. A bordo vi sarebbero stati uno o più soggetti che, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, hanno aperto il fuoco contro il veicolo per poi allontanarsi rapidamente in direzione Arpino.

I segni dell’agguato sono evidenti: sullo sportello lato conducente sono stati rilevati quattro fori di notevoli dimensioni, mentre un quinto proiettile ha infranto il finestrino andando a conficcarsi nel poggiatesta del sedile. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se all’interno dell’auto ci fosse stato qualcuno.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai proprietari dell’abitazione, una famiglia molto conosciuta e stimata della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con due pattuglie, supportati dai militari della Scientifica che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.

La Fiat Punto è stata posta sotto sequestro e resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono in pieno svolgimento: gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni possibile pista per chiarire il movente e identificare i responsabili di quello che appare come un inquietante atto intimidatorio.