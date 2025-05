Notte di furti in tre tabaccheria tra San Giovanni Incarico, Ceprano e Pontecorvo

Notte movimentata nel Basso Lazio, dove una serie di furti ha preso di mira tre esercizi commerciali in provincia di Frosinone. Due tabaccherie e un bar tabacchi, situati rispettivamente a San Giovanni Incarico, Ceprano e Pontecorvo, sono stati svaligiati in rapida successione da una banda di ladri che avrebbe agito con estrema rapidità e precisione.I colpi sono avvenuti nella notte. A Pontecorvo, i malviventi hanno fatto irruzione in un’attività di via San Rocco, a poca distanza dal comando della Compagnia dei Carabinieri. A San Giovanni Incarico, invece, l’obiettivo è stato un esercizio affacciato sulla piazza principale del paese. Il terzo furto è stato registrato a Ceprano, in via Caragno.Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il modus operandi dei ladri ricalcherebbe da vicino quello osservato in un altro furto avvenuto solo pochi giorni fa a Cassino, sempre ai danni di una rivendita di tabacchi. Gli investigatori non escludono che si tratti della stessa banda.La refurtiva — ancora in fase di quantificazione — comprende denaro contante, numerosi “Gratta e Vinci” e stecche di sigarette. I furti, stando alle testimonianze e alle analisi preliminari, si sarebbero consumati nell’arco di pochi minuti, segno di un’azione pianificata e ben organizzata.I Carabinieri delle stazioni locali sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Un supporto fondamentale alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei tre esercizi colpiti.

FOTO ARCHIVIO