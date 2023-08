Notte Bianca dello Sport di Sora: un’esperienza unica all’insegna del divertimento e dell’inclusività

Sei pronto a immergerti in un’esperienza sportiva indimenticabile? La Notte Bianca dello Sport di Sora è l’evento che stavi aspettando!

Si prospetta una serata straordinaria quella in programma per il 2 settembre 2023, organizzata dal Comune di Sora in collaborazione con l’Associazione 03039 Ducato di Sora, con il patrocinio della Provincia di Frosinone e della Regione Lazio. Un evento che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura dello Sport e promuovere l’inclusione attraverso attività gratuite aperte a tutti. Lo annunciano il Sindaco Luca Di Stefano, la Vice Sindaca Maria Paola Gemmiti e la Consigliera Comunale delegata allo Sport Naike Maltese.

Alla sua sesta edizione, la Notte Bianca dello Sport si svolgerà nel suggestivo centro storico di Sora, a partire dalle ore 18.00 del 2 settembre. In questa speciale occasione, l’intero centro diventerà un “gymnasium” ispirato all’antica Grecia, dove i giovani si dedicavano ai giochi atletici. Le aree tematiche rappresenteranno una vasta gamma di discipline sportive, grazie alle attività messe a disposizione dalle associazioni e dai centri sportivi partecipanti.

L’organizzazione e le oltre 150 associazioni coinvolte intendono condividere il messaggio fondamentale che lo Sport è un patrimonio per tutti e da tutti godibile, rappresentando un modello di integrazione sociale che favorisce la coesione e la crescita di tutte le componenti della comunità e della società.

Attività Previste

La Notte Bianca dello Sport di Sora ha l’obiettivo di far conoscere e apprezzare una vasta gamma di discipline, dalle tradizionali alle innovative, dai giochi di squadra a quelli individuali. L’evento è organizzato in aree tematiche, curate da operatori sportivi qualificati, e offre ai partecipanti la possibilità di provare nuove attività e sperimentare nuove esperienze in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Gli appassionati possono praticare le loro discipline preferite, mentre i principianti possono avvicinarsi alle attività supportati da istruttori qualificati. Il programma include spettacoli freestyle dal vivo, esibizioni di danza e competizioni emozionanti.

Le Principali Discipline Coinvolte

La Notte Bianca dello Sport abbraccia una vasta gamma di discipline sportive, per garantire che ogni partecipante possa trovare qualcosa di interessante. Tra le principali macro aree di discipline coinvolte, troveremo: