Notte Bianca della Biodiversità, la Riserva Naturale Orientata “Monte Velino” accoglie pubblico in visita notturna

Magliano de’ Marsi (AQ). I Carabinieri del Reparto Biodiversità di Castel di Sangro, sospingono la più ampia diffusione di messaggi di responsabilità e attenzione per l’ambiente da rispettare sempre e comunque.

Anche per questo, Il Centro Visita della Riserva Naturale Orientata Statale “Monte Velino”, a Magliano de’ Marsi, allo scoccare delle ore 20,45 di oggi venerdì 15 luglio, accoglierà coloro che vorranno scoprire, nella differente veste notturna, la bellezza della biodiversità animale e vegetale presente all’interno della Riserva.

Si darà così inizio all’evento e, completamente immersi nella natura, si scopriranno le peculiarità, le sensazioni e le misteriose ricchezze della vita notturna degli ecosistemi lì presenti, in compagnia di caratteristici suoni e odori, ma anche di sorprendenti luci.

Gli esperti ecologi ed interpreti ambientali dei Carabinieri e operatori per la biodiversità, attraverso attività laboratoriali di educazione ambientale, accompagneranno i partecipanti in un percorso guidato.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti; per ridurre l’esposizione al contagio da COVID-19, il numero dei partecipanti dovrà essere contenuto in relazione agli spazi e servizi disponibili, quindi si potrà aderire solo su prenotazione, inviando un messaggio di posta elettronica o telefonando direttamente alla sede del Centro Visita (mail: rno_m.velino@libero.it – tel. 0863 515162).

COMUNICATO STAMPA

Correlati