Notte bianca al Sermoneta Shopping Center, primo evento per tutti

Negozi aperti fino a notte fonda, saldi estivi, street food dolci e salati, animazione bimbi, spettacoli itineranti, performer che allieteranno i presenti: sono questi gli ingredienti della prima notte bianca organizzata il prossimo 7 luglio 2022, a partire dalle 20, presso il Sermoneta Shopping Center di Borgata Carrara (Sermoneta). Una festa che inizia con i saldi del 2 luglio e che proseguirà con l’appuntamento supportato dall’amministrazione comunale di Sermoneta.

«Sono stati anni davvero difficili per tutti – spiegano gli organizzatori dell’evento – e abbiamo voglia di festeggiare il ritorno alla normalità, di vedere i vostri sorrisi coperti per mesi da mascherine e di trascorrere insieme una serata diversa. Un momento aperto a tutti, pensato non solo per le famiglie che avranno a disposizione un gruppo di animatori per far trascorrere la serata ai propri bimbi in totale sicurezza, ma per tutta la comunità che si vuole ritrovare allo Shopping Center allestito in maniera inconsueta e accattivante».

Tutte le info sull’evento, con espositori e ospiti, sono disponibili sulla pagina Facebook e profilo Instagram del “Sermoneta Shopping Center”.

LUOGO: Sermoneta Shopping Center via Le Pastine 04013 Sermoneta (Lt) DATA: 7 luglio 2022

COMUNICATO STAMPA