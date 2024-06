Notte Bianca a Posta Fibreno: Sulle rive del lago

La Pro Loco Posta Fibreno annuncia un evento straordinario che animerà le rive del suggestivo Lago di Posta Fibreno il prossimo 27 luglio 2024, a partire dalle ore 20:00. Si tratta della Notte Bianca, un’occasione imperdibile per vivere una serata indimenticabile all’insegna del divertimento, della cultura e della convivialità, sotto il motto: “Sulle rive del lago”. La Notte Bianca si preannuncia come un evento ricco e variegato, pensato per coinvolgere persone di tutte le età. La serata sarà caratterizzata da numerose attrazioni che faranno da cornice alla bellezza naturale del lago. Mercatini dell’artigianato offriranno una vasta gamma di prodotti unici e fatti a mano, ideali per chi ama scoprire e acquistare oggetti originali e di qualità. Sarà un’occasione speciale per sostenere gli artigiani locali e apprezzare la loro creatività. I più piccoli potranno divertirsi grazie ad attività di animazione per bambini, giochi e spettacoli saranno all’ordine del giorno, per una serata che si preannuncia magica anche per i più giovani. Per i buongustai, la Notte Bianca offrirà un’esperienza culinaria unica. Numerosi stand di street food proporranno delizie gastronomiche provenienti da diverse tradizioni culinarie, preparate al momento per soddisfare tutti i palati. Non mancheranno inoltre degustazioni di prodotti tipici locali, perfette per chi desidera scoprire e assaporare i sapori autentici della Ciociaria. La birra sarà protagonista con la presenza di birrifici artigianali, che offriranno una selezione di birre locali di alta qualità. Sarà possibile degustare varie tipologie di birra, dalle più classiche alle più innovative, accompagnate dalle spiegazioni degli stessi produttori, pronti a svelare i segreti del loro mestiere. La serata sarà animata da musica dal vivo, con artisti e band locali che si esibiranno. Le performance musicali spazieranno tra diversi generi, garantendo un intrattenimento vario e adatto a tutti i gusti. A seguire, un DJ set trasformerà la notte in una grande festa a cielo aperto, con ritmi coinvolgenti che faranno ballare tutti i presenti fino a tarda notte. Un’altra attrazione da non perdere sarà la mostra fotografica, allestita lungo le rive del lago, che presenterà scatti suggestivi del territorio e delle sue bellezze naturali. Un’occasione per riscoprire, attraverso l’arte della fotografia, la magia e la storia di Posta Fibreno. Per chi ama immortalare i momenti speciali, sarà allestito un angolo selfie con scenografie originali e divertenti, perfetto per scattare foto ricordo in compagnia di amici e familiari. La serata sarà arricchita dalla presenza di artisti di strada, che intratterranno il pubblico lungo tutto il percorso dell’evento. Le loro esibizioni saranno una piacevole sorpresa, capace di stupire e affascinare grandi e piccini. Infine, la Notte Bianca vedrà la partecipazione attiva di associazioni locali e sportive, che presenteranno le loro attività e organizzeranno dimostrazioni e laboratori interattivi. Sarà un’occasione per conoscere meglio le realtà associative del territorio e scoprire le numerose opportunità di svago e partecipazione che esse offrono. La Pro Loco Posta Fibreno in collaborazione con Living Ciociaria invita tutti a partecipare a questa straordinaria serata, pensata per valorizzare il territorio e creare momenti di aggregazione e divertimento. La Notte Bianca “Sulle rive del lago” sarà un evento unico, capace di regalare emozioni e ricordi indimenticabili. Non mancate: vi aspettiamo il 27 luglio 2024, dalle ore 20:00, sulle splendide rive del Lago di Posta Fibreno, per vivere insieme una notte magica e piena di sorprese. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, visitate il nostro sito web e seguiteci sui nostri canali social. https://www.facebook.com/events/422938137227451/?ref=newsfeed

