Noto politico ciociaro, l’amante e i messaggi “bollenti” scoperti dal marito

Il triangolo “perfetto”, un noto esponente politico del capoluogo ciociaro, l’amante e il marito tradito, che e’ sempre l’ultimo a saperlo. Una storia intrigante che mescola politica ad una relazione extraconiugale. Messaggi “bollenti” che vengono scoperti dal marito tradito, e come succede nell’era dei social media condivisi e con un gruppo di amici come a sigillare il tradimento e la fine del matrimonio. Notizia che e’ diventata subito virale e che fermarla e’ quasi impossibile, di sicuro innesca una spirale a domino per quando riguarda le famiglie, senza comunque tralasciare anche il lato politico. Sicuramente un gossip che non finirà qui di certo, ma ci saranno risvolti ed ulteriori sviluppi….

