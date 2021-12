Noto imprenditore di Isola del Liri dona presidi sanitari in favore dell’Hospice “Casa delle Farfalle”

Si svolgerà mercoledì 8 dicembre alle 11.00, presso la struttura sanitaria di via Ospedale, la cerimonia di consegna di alcuni presidi sanitari che per spirito di riconoscenza il titolare di Systemkontrol – azienda impegnata nelle qualifiche delle industrie farmaceutiche multinazionali – unitamente alla sua famiglia, ha voluto donare all’Hospice di Isola del Liri.

“Una realtà, quella dell’Hospice di Isola del Liri, che rappresenta un vanto per il nostro paese: un luogo che non è solamente una struttura ospedaliera ma un posto dove un sorriso, una parola di conforto, una carezza assumono un significato profondamente diverso per chi vi è ospitato. Ecco allora che il nostro senso di piena gratitudine – ha spiegato Mirko Saccucci – va proprio ai Medici, agli Infermieri, agli Assistenti sociali, al Personale Ausiliario, ai Tirocinanti e Collaboratori tutti della struttura, la cui professionalità e grande umiltà rappresentano la combinazione efficace in grado di alleviare gli ultimi e spesso dolorosi momenti dei Pazienti che sono ospitati in quella struttura. La donazione mira ad essere – anche con l’approssimarsi delle Festività Natalizie – un gesto ‘simbolico’ segno di riconoscimento e chiara manifestazione di solidarietà all’Hospice, sempre vicino ai Pazienti bisognosi non solo di cure ma anche di affetto. Una manifestazione di vicinanza che ha l’ambizione di rafforzare i legami con il territorio e farci sentire un po’ più uniti e vicini come in una grande Famiglia. Un desiderio genuino mirato a sostenere l’impegno che l’Hospice sta profondendo anche di fronte a questa grave emergenza sanitaria e sociale”.

“Ringrazio Mirko Saccucci e la sua famiglia per questa donazione che oltre a dotare l’Hospice di dispositivi utilissimi, è anche un attestato di stima nei confronti dei professionisti che quotidianamente lavorano nella struttura di Isola del Liri – ha detto il sindaco di Isola del Liri , Massimiliano Quadrini che insieme al dottor Saccucci mercoledì presenzierà alla consegna. L’Hospice da sempre riceve un grandissimo supporto da parte della popolazione e associazioni o, come in questo caso, privati cittadini, con il loro fondamentale aiuto consentono di migliorare i servizi presenti: a tutti loro è rivolto ancora una volta il nostro grazie”.

COMUNICATO STAMPA