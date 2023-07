Frosinone – Tragedia nella tarda serata di ieri nelle vicinanze del Parco Matusa , dove un noto avvocato 50enne A.D. e’ precipitato dal sesto piano della finestra del proprio studio. Sul posto i sanitari del 118 ma per l’avvocato non c’e’ stato nulla da fare e’ deceduto sul colpo. Indagini da parte delle forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’accaduto, non si esclude nessuna pista. Sconvolti i familiari colleghi e l’intera comunita’ dove il legale era molto conosciuto e stimato.

