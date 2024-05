Nota stampa del circolo di FdI Broccostella

Come circolo di FdI di Broccostella abbiamo dovuto constatare con estremo stupore e immenso rammarico una sorta di ostracismo verso i nostri candidati da parte di entrambi i candidati sindaco nella prossima tornata elettorale amministrativa.

Un atteggiamento incomprensibile verso il primo partito della nazione e verso ragazzi che avevano la volontà e le capacità per poter contribuire al miglioramento della nostra comunità, mettendo a disposizione tempo e competenza. Peraltro crediamo che sarebbe stato utile anche a chi andrà ad amministrare la nostra amata Broccostella poter contare su un rapporto diretto con rappresentanti di un partito che annovera eletti in regione ed in parlamento della nostra provincia.

A seguito di questa deprecabile azione nei confronti del partito e di ragazzi limpidi ed onesti come Marco Di Stefano valuteremo come comportarci nella prossima tornata elettorale amministrativa. Certo siamo rimasti allibiti e sconcertati, in un momento come quello attuale in cui è difficile trovare ragazzi che vogliono impegnarsi per la res pubblica, allontanare chi senza alcun fine se non quello per il bene pubblico decide di buttare il cuore oltre l’ostacolo ci lascia a dir poco allibiti.

Non troviamo un perché a tale comportamento, se non quello di una gestione personalista della politica ed il timore che ragazzi senza padroni possano poter interferire in scelte amministrative magari interessate.