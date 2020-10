Nota in merito all’erogazione del “Bonus affitti covi-19” da parte del Comune di Formia

Comprendendo che spesso si è abituati a scrivere senza cognizione di causa, comunichiamo che il Comune di Formia ha pubblicato già lo scorso mese di agosto la graduatoria dei beneficiari per il “Bonus affitti covid-19”. Su 469 domande pervenute, 340 quelle accettate e ratificate dalla Regione Lazio. La Regione ha contestualmente erogato i fondi al Comune che, dallo scorso mese di settembre, ha provveduto ad effettuare tutti i pagamenti.

I criteri usati dal Comune di Formia sono stati esattamente quelli consigliati dalla Regione Lazio e ciò lo dimostra il fatto che la Regione abbia accolto un così gran numero di domande comportando per tanto una rideterminazione delle cifre erogate.

Forse è bene soprattutto per associazioni che si occupano di sociale prendere informazioni istituzionali in merito a ciò che si scrive evitando la speculazione su temi così delicati.

