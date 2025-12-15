Nota del vicesindaco di Anagni Riccardo Ambrosetti (FdI)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente.

Le ricostruzioni diffuse in queste ore sono false, tendenziose e costruite ad arte, e meritano una smentita ferma e senza equivoci. Parlare di “rottura”, di “invasioni” o di guerre interne significa raccontare una realtà che non esiste.

Da Vicesindaco di Anagni, città che rappresenta la forza più importante di Fratelli d’Italia in provincia di Frosinone, respingo con decisione una narrazione che ha il solo obiettivo di creare divisioni artificiali e indebolire un’azione politica che invece sta producendo risultati concreti.

È bene ricordarlo con chiarezza: Giancarlo Righini si occupa delle problematiche e delle istanze della provincia di Frosinone da circa quindici anni, ben prima di ricoprire incarichi di governo regionale. Lo ha fatto da Consigliere regionale di opposizione, in anni difficili, quando la provincia di Frosinone non rappresentava affatto il suo bacino elettorale, senza alcun tornaconto personale o politico.

Lo ha sempre fatto per spirito di servizio, per senso di responsabilità istituzionale e per rispetto verso una comunità che ha ritenuto, e continua a ritenere, meritevole di attenzione e tutela.

Definire oggi questo impegno come un tentativo di “imposizione” è non solo scorretto, ma offensivo nei confronti di chi ha dimostrato nel tempo coerenza, serietà e presenza costante sul territorio, quando era molto più semplice voltarsi dall’altra parte.

Fratelli d’Italia in provincia di Frosinone non è mai stato ignorato né marginalizzato: è una comunità politica viva, strutturata e protagonista, che dialoga costantemente con i propri rappresentanti regionali. Tutto il resto è rumore di fondo, alimentato da chi preferisce il retroscena alla realtà dei fatti.

A Giancarlo Righini va il mio pieno, convinto e totale sostegno.

Anagni continuerà a essere un punto fermo di Fratelli d’Italia, senza farsi trascinare in polemiche costruite ad arte e senza cedere a narrazioni tossiche che nulla hanno a che vedere con l’interesse del territorio.Chi parla di macerie politiche, oggi, lo fa guardando allo specchio.

Comunicato stampa a firma del vicesindaco di Anagni Riccardo Ambrosetti