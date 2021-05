“Nonna” Luigia compie 100 anni, gli auguri della Città di Sora

Domani 27 maggio 2021, nel giorno della festa di Santa Restituta, Luigia Colantonio spegnerà ben 100 candeline. Il Sindaco Roberto De Donatis e l’intera Città di Sora porgono a “Nonna” Luigia, detta “Gina”, i più affettuosi auguri di buon compleanno.

Nata ad Isola del Liri il 27 maggio 1921, Luigia si è trasferita a Sora quando nel 1942 convolò a nozze con Antonio Carducci. Un matrimonio lungo e felice dal quale sono venuti al mondo due figli Anna e Dino che, insieme ad Enzo ed Edda, nati da una precedente unione di Antonio, hanno formato una famiglia unita e felice.

Dopo essere stata per un periodo casalinga, Gina ha lavorato presso la fabbrica “Le Meridionali” fino al 1975. Ha trascorso tutta la sua vita nell’abitazione a Carnello, in Via Tombe.

La signora Luigia è descritta da parenti ed amici come una donna dal carattere allegro e solare, molto affettuosa soprattutto con i figli, nipoti e pronipoti. Dotata di un incrollabile ottimismo, il suo detto preferito è da sempre “Pensa ad oggi che domani Dio provvede”.

