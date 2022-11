Nonna Giovanna morta, la star di TikTok cade nel camino e muore carbonizzata: non è riuscita a chiedere aiuto

Una morte orribile. Giovanna Malfatti, per tutti nonna Giovanna, è morta carbonizzata nel camino di casa. La star dei social, amatissima da giovani e non solo, si è accasciata mentre si trovava davanti al focolare e non è riuscita a chiedere aiuto. È deceduta a 91 anni, inghiottita dalle fiamme. I familiari hanno fatto la terribile scoperta quando sono tornati a casa.Il dramma si è consumato mentre la donna si trovava sola in casa, a Cascina (Pisa). Si è alzata per mettersi davanti al camino, forse per il freddo o per attizzare il fuoco, ed è caduta. Non è chiaro se abbia avuto un malore o un più semplice capogiro. Forse ha chiesto aiuto, ma qual che è certo è che nessuno ha potuto salvarla. Come riporta La Nazione, quando i familiari sono rientrati in casa era ormai troppo tardi. Avvertiti i soccorritori, arrivati nell’abitazione della donna hanno potuto solo costatare il decesso.Giovanna era diventata famosa grazie a un’idea del nipote Nicola, che su TikTok e Instagram creava video condivisi in tutta Italia. Un successo con il quale aveva raggiunto quasi un milione di follower tra tutti i profili social. Il legame tra nonna Giovanna e il nipote faceva commuovere migliaia di utente. Lei si raccontava con leggerezza e ironia, scherzando sui suoi 91 anni e le mode del momento. L’ultimo video lo aveva pubblicato ieri, 23 novembre. Poi il dramma ha fatto scendere il sipario. (leggo.it)

