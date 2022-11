Nonna Giovanna la star di Tik Tok originaria di Sora non è morta carbonizzata: i dettagli

Aveva fatto divertire centinaia e miglia di persone con i suoi video su Tik Tok e la morta di Nonna Giovanna ha lasciato un profondo dispiacere. Giovanna Capobianco, 91 anni, originaria di Sora, all’anagrafe Malfatti il cognome del marito, non è morta carbonizzata, il nipote chiarisce che l’anziana donna era malata da tempo ed è deceduta a causa di un malore vicino il suo amato caminetto ma non ci è finita dentro. Il decesso è avvenuto nella sera di mercoledì 23 novembre a Navacchio di Cascina, in provincia di Pisa. Ecco chi era Nonna Giovanna.

Nonna Giovanna, originaria di Sora (Frosinone), grazie al nipote Nicola Pazzi, attore di 27 anni con l’Accademia del comico a Milano alle spalle, era diventata un fenomeno di TikTok con oltre 800mila follower. I siparietti con Nicola l’avevano proiettata nell’empireo delle anziane influencer, con battute in vernacolo e scherzi quotidiani e il telefonino, con decine di migliaia di followers. Aveva anche un profilo Facebook, “Nonna Giovanna”: aveva conquistato i social con i suoi travestimenti e il suo slang toscano-ciociaro. “Vi garbo in versione Holly & Benji? Oggi mi so messa a gioà cor mi nipote, io di punta, lui in porta, e n’ho fatti tanti go eh! Ho 90 anni, ma che me ne frega, io finché ce la faccio mi diverto!” era uno dei suoi dialoghi con il pubblico.La simpatica nonnina aveva raggiunto la fama nazionale anche grazie alla sua partecipazione a “Le Iene” in un servizio sugli influencer più anziani in Italia. Gli sketch di nonna Giovanna insieme al nipote erano stati trasmessi anche sulla Rai. Di seguito riportiamo il post pubblicato dal nipote:

