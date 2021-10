Non viene arrestato perché il poliziotto non ha il Green Pass

Niente carcere per un vandalo e il motivo sorprende tutti. Un uomo ubriaco stava danneggiando i monopattini parcheggiati in una via della periferia di Torino, quando è stato sorpreso da un poliziotto fuori servizio. L’agente si è avvicinato, qualificandosi, e ordinandogli di fermarsi, ma l’uomo lo ha aggredito con caldi e pugni. Quando sono arrivate le volanti di supporto, chiamate in aiuto dal poliziotto, l’arresto è sfumato perché l’agente non aveva il Green pass e quindi non poteva entrare in questura per compilare gli atti. L’arresto che sembrava scontato, non è potuto avvenire perché l’agente non aveva il Green pass. L’uomo, dunque, è tornato in libertà, ma è stato denunciato. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, un’alternativa, in realtà, ci sarebbe stata: il personale intervenuto, infatti, si è offerto di andare a casa del poliziotto e usare il suo computer personale per compilare gli atti. L’uomo, però, ha trovato questa opzione assurda e si è rifiutato, rinunciando di fatto all’arresto. A quel punto, quindi, i colleghi lo hanno interrogato come un normale cittadino e l’aggressore è stato denunciato per atti di vandalismo e aggressione.

Fonte Leggo foto archivio