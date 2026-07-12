NON UDENTI, DALLA REGIONE LAZIO DISPOSITIVI ACUSTICI MODERNI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

Grazie all’aggiornamento del nomenclatore per gli ausili per l’udito 3500 pazienti non dovranno più integrare la spesa d’acquisto

Maggiore attenzione e sostegno nei confronti di almeno 3500 cittadini non udenti. Grazie all’impegno della Regione Lazio, ora avranno a disposizione dispositivi acustici moderni e tecnologicamente avanzanti: non avranno più bisogno di integrare personalmente la spesa di acquisto, che sarà totalmente a carico della Regione.

L’iniziativa si deve alla ferma volontà dell’amministrazione Rocca, ancora una volta dimostrata nel concreto, di assumere provvedimenti sempre più vicini ai cittadini in difficoltà, grazie anche al ruolo fondamentale svolto dalle associazioni dei pazienti.

L’aggiornamento del nomenclatore tariffario per gli ausili per l’udito, infatti, prevede una nuova tariffa di 1750 euro, rispetto alla precedente di 1263 euro. Il paziente che dovrà acquistare o sostituire un ausilio per l’udito, avrà quindi a disposizione circa 500 euro in più. Nel Lazio sono, appunto, 3500 i pazienti coinvolti.

«Con l’aggiornamento del nomenclatore regionale per gli ausili dell’udito compiamo una scelta di giustizia e di attenzione concreta verso le persone. Sentire bene non significa soltanto poter usufruire di una tecnologia più avanzata: significa poter parlare con i propri familiari, seguire una lezione, svolgere il proprio lavoro, partecipare pienamente alla vita sociale e relazionale. Per chi vive una condizione di ipoacusia, un ausilio adeguato rappresenta uno strumento di autonomia, inclusione e dignità. Per questo abbiamo adeguato le tariffe ai costi effettivi dei dispositivi oggi disponibili, accogliendo le istanze delle associazioni dei pazienti e dei professionisti del settore. Garantiamo così strumenti più efficaci, percorsi di cura più appropriati e una maggiore tutela per chi convive con problemi uditivi. Allo stesso tempo rafforziamo la trasparenza del sistema, la presa in carico dei pazienti e il controllo sulla qualità delle prestazioni erogate. Il nostro obiettivo è fare in modo che ogni cittadino del Lazio possa accedere alle migliori soluzioni disponibili, senza disparità e senza oneri impropri, perché il diritto alla salute passa anche dalla possibilità di comunicare, relazionarsi e vivere pienamente la propria quotidianità», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«Grazie all’aggiornamento del nomenclatore regionale, circa 3500 non udenti potranno accedere a dispositivi acustici di ultima generazione senza dover sostenere costi aggiuntivi. Si tratta di un intervento concreto che adegua le tariffe al reale valore delle tecnologie disponibili e che introduce un’importante novità: le nuove condizioni saranno garantite per l’intero arco della vita, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Devo ringraziare il prezioso lavoro delle associazioni dei pazienti che, con attenzione e metodo, ci hanno consentito di comprendere meglio le loro specifiche esigenze per mettere a disposizione prodotti e percorsi di assistenza sempre più appropriati e una tutela più efficace dei cittadini», spiega il direttore della direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani.

Grazie all’aggiornamento del nomenclatore, saranno garantite nuove tutele, maggiore trasparenza e percorsi clinici protetti per tutti i pazienti.

Sarà istituita, inoltre, una rete di Centri di riferimento, con la definizione di un percorso strutturato di presa in carico attraverso centri specializzati dedicati esclusivamente alla prescrizione e al collaudo degli apparecchi acustici.

Sarà rafforzato e tutelato il diritto alle cure dei cittadini, con l’esclusione dall’Elenco regionale di tutti i fornitori che richiederanno quote economiche aggiuntive non dovute agli assistiti.