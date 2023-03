Non tirano il freno a mano, marito e moglie schiacciati dal Suv

Marito e moglie sono stati schiacciati dal loro Suv, lasciato parcheggiato all’ingresso del cortile in discesa della loro abitazione senza tirare il freno a mano: è successo poco prima di mezzogiorno in una villetta di via Repubblica a Monte Cremasco, in provincia di Cremona. La donna, una 70enne, ha riportato lesioni gravissime ed è ricoverata in Terapia Intensiva dopo essere stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Il marito, coetaneo, è stato urtato di striscio e ha riportato lesioni meno graviSu quanto accaduto stanno indagando i carabinieri: eseguito il sopralluogo sul posto insieme agli agenti della polizia locale, attendono di poter raccogliere le testimonianze per capire, prima di tutto, chi fra marito e moglie guidava e ha posteggiato la Jeep Limited scordandosi di tirare il freno. Di sicuro, l’incidente si è verificato in pochi secondi: il tempo che la coppia scendesse dall’auto e il mezzo, con l’abbrivio dovuto alla discesa che porta al garage, ha preso velocità e ha colpito in pieno la donna. (leggo.it) foto archivio

Correlati