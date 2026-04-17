Non si ferma all’alt dei Carabinieri e investe un militare: denunciata una 54enne

Nei giorni scorsi, in Aquino (FR), i militari della locale Stazione Carabinieri hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino una donna di 54 anni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L’episodio si è verificato nella notte nel comune di Roccasecca, lungo la strada statale 6 Casilina, dove il personale operante ha intimato l’alt a un’autovettura che, tuttavia, ha proseguito la marcia per alcune centinaia di metri, ignorando i dispositivi di emergenza acustici e luminosi attivati dai militari. Il veicolo ha raggiunto l’abitazione della conducente, la quale, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha aperto il cancello d’ingresso venendo però prontamente bloccata dai Carabinieri. La donna, in evidente stato di alterazione, inizialmente si è rifiutata di fornire i documenti per l’identificazione e, successivamente, nel tentativo di riprendere la marcia per entrare all’interno della proprietà, ha urtato con la parte anteriore del mezzo uno dei militari operanti. Il militare è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cassino, dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

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