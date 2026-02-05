Non rispondeva da ore, medico trovato morto nella sua abitazione: inutili i soccorsi

Tragedia a Torre Cajetani, nella zona di Rocca di Bonifacio, dove un uomo è stato rinvenuto privo di vita all’interno della propria abitazione. La vittima è Agostino Ianni, medico, nato nel 1965.

L’allarme è scattato intorno alle ore 10, dopo diverse ore di silenzio che avevano destato preoccupazione tra conoscenti e persone che avevano tentato invano di contattarlo. L’uomo non rispondeva alle chiamate né al citofono, circostanza che ha spinto a richiedere l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari dell’Ares 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Fiuggi e i Carabinieri della Stazione di Fiuggi. Una volta forzato l’ingresso dell’abitazione, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Dai primi accertamenti effettuati, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Le verifiche condotte dalle forze dell’ordine non hanno evidenziato segni di violenza né elementi riconducibili a responsabilità di terzi. Al termine delle procedure di rito, la salma è stata riconsegnata ai familiari.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, dove l’uomo era conosciuto e stimato per la sua professione.

Foto archivio