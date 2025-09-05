Non rispondeva da giorni: uomo di 52 anni trovato senza vita in casa

Tragedia nella serata di ieri, quando un uomo di 52 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione ad Anagni.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dal fatto che da alcuni giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri insieme agli operatori del 118, che una volta entrati in casa hanno fatto la drammatica scoperta: il 52enne era riverso a terra privo di sensi.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le cause del decesso restano al momento da chiarire. Saranno i militari a ricostruire la dinamica e a stabilire, attraverso le indagini in corso, se si sia trattato di un malore improvviso o di altre circostanze.

La notizia ha destato sgomento e dolore, con i familiari e la comunità locale scossi dall’improvvisa perdita.

Foto archivio